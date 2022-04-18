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Росія обіцяє провокації із численними жертвами у великодню ніч у церквах півдня та сходу України

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церква,чернігівщина
Війська РФ обіцяють провокації у церквах під час святкування українцями Пасхи. Втім, традиційно, російська сторона звинувачує у підготовці таких провокацій Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг Міноборони РФ.

Сьогодні на ранковому брифінгу Міноборони РФ повідомило, що за наявною інформацією нібито "київський режим за підтримки Заходу завершує підготовку витончених жахливих провокацій із численними жертвами у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях".

Російська сторона запевняє, що з цією метою з числа націоналістичних батальйонів нібито "сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, оснащених мінометами (так звані "блукаючі міномети"), із завданням обстріляти православні храми та церкви у Великодню ніч (з 23 на 24 квітня) і потім звинуватити російських військових".

"Для зйомок та негайного розкручування фейків Київ планує залучити велику кількість західних репортерів", - додають у Міноборони РФ.

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Традиційно, ніяких підтверджень голослівним звинуваченням російська сторона не надає. Втім, це може свідчити саме про підготовку таких провокацій військами РФ.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • S. Fogger
    Для уникнення таких провокацій з боку мордора наші Великдень, Різдво та інші релігійні свята мають святкуватися разом з більшістю країн заходу.
  • Мобильный крематорий
    Вполне ожидаемо. Церкви - одни из главных целей РПЦэшных сатанистов. Кацапы знают, что украинцы верующий народ и в церквях будет много людей, поэтому и готовятся к нанесению ракетных ударов.
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