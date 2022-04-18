Росія обіцяє провокації із численними жертвами у великодню ніч у церквах півдня та сходу України

Війська РФ обіцяють провокації у церквах під час святкування українцями Пасхи. Втім, традиційно, російська сторона звинувачує у підготовці таких провокацій Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг Міноборони РФ.

Сьогодні на ранковому брифінгу Міноборони РФ повідомило, що за наявною інформацією нібито "київський режим за підтримки Заходу завершує підготовку витончених жахливих провокацій із численними жертвами у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях".

Російська сторона запевняє, що з цією метою з числа націоналістичних батальйонів нібито "сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, оснащених мінометами (так звані "блукаючі міномети"), із завданням обстріляти православні храми та церкви у Великодню ніч (з 23 на 24 квітня) і потім звинуватити російських військових".

"Для зйомок та негайного розкручування фейків Київ планує залучити велику кількість західних репортерів", - додають у Міноборони РФ.

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Традиційно, ніяких підтверджень голослівним звинуваченням російська сторона не надає. Втім, це може свідчити саме про підготовку таких провокацій військами РФ.