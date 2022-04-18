Знищений крейсер "Москва" - це 10% флоту РФ у Чорному морі, - американський генерал Раян

Бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян розповів, що стратегічно втрата "Москви" для РФ дуже велика.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

З його слів, звичайно, затоплення "Москви" було важливим символічно, бо це, мабуть, був найбільший російський корабель Чорноморського флоту.

"Це був флагман. Але найбільш важливим за символізм є те, що це мало реальний вплив на російський флот у Чорному морі і можливості досягнення Росією своїх стратегічних цілей у Чорноморському регіоні", - каже Кевін Раян.

Читайте: Море дозволяло врятувати крейсер, але "Нептуни" знищили "Москву" зсередини та не залишили шансів, - Бутусов. ФОТО

Втрата "Москви", за оцінкою експерта, ймовірно становила близько 10% військово-морської бойової потужності Росії в Чорному морі.

"Отож 10% було втрачено. Це був координаційний корабель і вузол зв'язку, яким вони прикривали або могли б прикривати, наприклад, висадку десанту в Одесі. Цієї можливості більше немає. І Росія явно хоче більше контролювати Чорноморський регіон. І тому вони намагаються захопити так багато землі на півдні України, щоб відрізати Україну від Чорного моря. Але це не буде перемогою Росії, якщо їхнього Чорноморського флоту там не буде, щоб контролювати море та океан", - пояснює Кевін Раян.

Дивіться: Російський крейсер "Москва" після ураження українською ракетою "Нептун". ВIДЕО