Війська РФ обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові. ФОТОрепортаж
9 31318
Російські війська обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові.
Про це повідомила Харківська Єпархія Української Православної Церкви, передає Цензор.НЕТ.
"У ніч із 17 на 18 квітня було вкотре обстріляно храм Преображення Господнього міста Харкова. В храмі вибито всі вікна та двері, пошкоджено будівлю недільної школи. З-поміж парафіян і харків'ян, що ховаються в храмі, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.