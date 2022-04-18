Війська РФ обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові.

Про це повідомила Харківська Єпархія Української Православної Церкви, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч із 17 на 18 квітня було вкотре обстріляно храм Преображення Господнього міста Харкова. В храмі вибито всі вікна та двері, пошкоджено будівлю недільної школи. З-поміж парафіян і харків'ян, що ховаються в храмі, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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