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Війська РФ обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові. ФОТОрепортаж

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Російські війська обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові.

Про це повідомила Харківська Єпархія Української Православної Церкви, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч із 17 на 18 квітня було вкотре обстріляно храм Преображення Господнього міста Харкова. В храмі вибито всі вікна та двері, пошкоджено будівлю недільної школи. З-поміж парафіян і харків'ян, що ховаються в храмі, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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Війська РФ обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові 01
Війська РФ обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові 02
Війська РФ обстріляли храм Преображення Господнього в Харкові 03

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Oleh Stavynoha
    Що для язичників азіатських церква?
  • Andy S 89bd7d80
    Орки молятся на своего плешивого Саурона. "Православным бог не указ" (с).
  • Nov
    Запад, давайте уже танки и тяжелое вооружение, Креминну захватили орки! Из-за того, что вы тугодумы! А то потом украинцев орки будут заставлять бомбить вас!!! Всех мужчин на оккупированных территориях хватают и заставляют под страхом расстрела нападать на украинские позиции!
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