В Україні скасували вихідні на Великдень і травневі свята

В Україні через воєнний стан скасували додаткові вихідні на Великодні і травневі свята. Згідно із законом наступний робочий день після святкового, якщо він випав на суботу або неділю, автоматично стає також вихідним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

В Україні скасували додатковий вихідний день на другий день Великодня – у понеділок, 25 квітня.

Також не буде додаткового вихідного дня в понеділок, 2 травня. І вихідного дня на 9 травня, який цього року випадає на понеділок.

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Навесні 2022 року мали б стати вихідними днями три понеділки: 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня) і 9 травня (святковий день). Всі ці дні будуть робочими.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану.

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Тому 25 квітня, 2 і 9 травня будуть звичайними робочими днями, робота в які оплачуватиметься у звичайному порядку.