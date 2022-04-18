Енергетики за тиждень повернули світло 150 тисячам сімей у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК
Про це йдеться у повідомленні компанії ДТЕК Ріната Ахметова, передає Цензор.НЕТ.
"З 11 по 17 квітня, електромонтери ДТЕК відновлювали електропостачання у 156 населених пунктах Київської області. Електроенергію повернули для 100 954 будинків, а також важливим об'єктам інфраструктури: лікарням у Броварах та Ірпені, водоканалам у Бучі, Броварах та Іванкові, хлібозаводу та цегельному заводу в Іванкові, пожежній частині у Бучі, газорозподільному пункту у селі Плоске Броварського району в компанії", - повідомили в компанії.
Також енергетики повернули світло для 26 тисяч сімей у місті Бровари, які були знеструмлені після чергової ракетної атаки окупантів.
18 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи щодо відновлення електропостачання ще у 35 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів, звільнених Збройними силами України від російських окупантів.
Щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям Київщини, ремонти мереж допомагають виконувати енергетики з Києва, Одеської та Дніпропетровської областей. Компанія робить все можливе, щоби повернути світло всім жителям Київської області до 1 червня.
За минулий тиждень електромонтерам ДТЕК Донецькі електромережі вдалося частково повернути електропостачання до 72 населених пунктів Донецької області, всього енергетики повернули світло до будинків 24 252 сімей.