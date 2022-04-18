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Верещук - військово-політичному керівництву РФ: Вимагаємо гумкоридору для евакуації цивільних з Маріуполя та "Азовсталі"

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азовсталь
Українська влада закликає військово-політичне керівництво Російської Федерації відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних осіб із Маріуполя, а також - для жінок та дітей, які наразі ховаються від обстрілів на території комбінату "Азовсталь".

Про це повідомила у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з загостренням ситуації у Маріуполі звертаюся до військово-політичного керівництва Російської Федерації: Ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб", - зазначила вона.

Окремо українська сторона вимагаємо термінового гуманітарного коридору з території комбінату "Азовсталь" для жінок, дітей та інших цивільних осіб.

"Ваша відмова відкривати зазначені гуманітарні коридори буде у майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за воєнні злочини", - додає Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Азовсталі" у Маріуполі від обстрілів окупантами ховаються багато цивільних, зокрема немовлята та жінки, - очільник патрульної поліції міста Вершинін

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Остап Покотило
    Новый представительКабмина в Раде ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте СУРКОВА.

    В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»

    Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.

    Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.

    Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:

    http: //geworld. ge/ru/5096/
  • Мобильный крематорий
    Требование в никуда. Кацапы принципиально будут ровнять Мариуполь с землей, чтобы уничтожить защитников.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Може аптечний кіоск на КПВВ на Чонгарі зафігачимо? Навіщо нам мінні поля? А, Верещучка?
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