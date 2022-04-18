Верещук - військово-політичному керівництву РФ: Вимагаємо гумкоридору для евакуації цивільних з Маріуполя та "Азовсталі"

Українська влада закликає військово-політичне керівництво Російської Федерації відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних осіб із Маріуполя, а також - для жінок та дітей, які наразі ховаються від обстрілів на території комбінату "Азовсталь".

Про це повідомила у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з загостренням ситуації у Маріуполі звертаюся до військово-політичного керівництва Російської Федерації: Ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб", - зазначила вона.

Окремо українська сторона вимагаємо термінового гуманітарного коридору з території комбінату "Азовсталь" для жінок, дітей та інших цивільних осіб.

"Ваша відмова відкривати зазначені гуманітарні коридори буде у майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за воєнні злочини", - додає Верещук.

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