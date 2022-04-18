Новини

Бої за Кремінну на Луганщині тривали три доби, - голова ВА міста Дунець

28 68645
дунець
Бої за місто Кремінна Луганської області, яка була захоплена 18 квітня, тривали три доби, Росія застосовувала велику кількість бронетехніки для атаки на місто.

Про це повідомив Радіо Донбас.Реалії голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, тривають бої на околицях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти взяли під контроль Кремінну. Бої тривають. Ворог обстріляв цивільне авто, четверо людей загинули, - Гайдай (оновлено)

"Повністю захоплена. Там тільки декілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ. Сили в них були значні: скажімо так, на один із підрозділів, який не більше взводу, виходили до 43 броньованих об’єктів: танки, БТРи, МТЛБ. Частина була знищена, але не вся. Загалом атаки тривали впродовж трьох днів. Зараз там тривають важкі бої на околицях. Знаю, що росіяни розстрілюють усі автомобілі, які бачать. Є інформація, що розстріляли автомобіль, яким люди намагалися евакуюватися. Інформація надійшла від чоловіка, який був поранений. Зараз йому допомогти ніхто не може. Він на трасі в районі кордону двох областей (Луганської та Донецької. – Ред.)", – сказав Олександр Дунець.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Боже, поможи нашим захисникам.
  • Сергей Гусаченко 65a31d48
    Тримайтесь, хлопці!!!
  • Mordor must die
    Кремінна Луганської прапор український на місці попри сповіщення Гайдая про окупацію
    Це доводить, що місто частково під контролем русні, частково наше, Кремінна отримала статус Рубіжного, Попасного і Маріуполя, тобто сірої зони, про контроль над містами (повний) не може заявити жодна з сторін. Сподіваюсь у наших там були рубежі, як в Рубіжному щоб тримати оборону
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини