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Наслідки обстрілів артилерією окупантів цивільних будинків у Запорізькій області. ФОТО

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Внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами у Запорізькій області зруйновані приватні помешкання та об'єкти соціальної сфери. Є поранені серед цивільного населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Наслідки обстрілів артилерією окупантів цивільних будинків у Запорізькій області 01

16 квітня 2022 року збройні формування РФ із застосуванням реактивних систем залпового вогню та артилерійських засобів ураження обстріляли місто Гуляйполе Пологівського району. Снаряди влучили у приватні будинки та об'єкти соціальної сфери, поранено місцевого мешканця.

Наслідки обстрілів артилерією окупантів цивільних будинків у Запорізькій області 02
Наслідки обстрілів артилерією окупантів цивільних будинків у Запорізькій області 03

Також 17 квітня 2022 року окупанти здійснили артобстріл по домівкам мирного населення с. Степне та смт Малокатеринівка Запорізького району. За попередніми даними потерпілих немає.

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Наслідки обстрілів артилерією окупантів цивільних будинків у Запорізькій області 04

Розпочато кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: Володимир Янченко

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