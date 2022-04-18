Наслідки обстрілів артилерією окупантів цивільних будинків у Запорізькій області. ФОТО

Внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами у Запорізькій області зруйновані приватні помешкання та об'єкти соціальної сфери. Є поранені серед цивільного населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

16 квітня 2022 року збройні формування РФ із застосуванням реактивних систем залпового вогню та артилерійських засобів ураження обстріляли місто Гуляйполе Пологівського району. Снаряди влучили у приватні будинки та об'єкти соціальної сфери, поранено місцевого мешканця.





Також 17 квітня 2022 року окупанти здійснили артобстріл по домівкам мирного населення с. Степне та смт Малокатеринівка Запорізького району. За попередніми даними потерпілих немає.

Також дивіться: Фермер у шоломі та бронежилеті засіває поле у Запорізькій області за 30 км від лінії зіткнення. ФОТОфакт

Розпочато кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).