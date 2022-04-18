У Генічеську рашисти вивісили радянський прапор і відновили пам'ятник Леніну. ФОТО
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У Генічеську на Херсонщині російські загарбники вивісили на адміністративній будівлі радянський прапор і склали по шматочках пам'ятник Леніну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"У тимчасово окупованому Генічеську заново встановлюють пам'ятник Леніну", - йдеться у повідомленні.
Цю інформацію поширив у соцмережі місцевий колаборант, якого загарбники "призначили" керувати місцевою "міліцією", Геннадій Малюков. На фото видно, що розібраного на частини бетонного Леніна встановлюють перед будівлею райадміністрації, де він колись стояв, а на самому будинку висить червоний прапор.
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський із цього приводу написав у фейсбуці, що росіяни таким чином намагаються паразитувати на ностальгії за часами СРСР. Але не враховують, що мешканці Херсонщини таких почуттів не мають.