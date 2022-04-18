Війська РФ вранці завдали ракетного удару по інфраструктурі Васильківської тергромади на Київщині, - голова ОВА Павлюк

У Київській області вранці по інфраструктурі Васильківської територіальної громади ворог завдав ракетного удару.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

"Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони. Всі об’єкти критичної інфраструктури на території громад працюють у звичайному режимі. Ситуація стабільна, контрольована. Продовжується посівна кампанія. Працює додаткова техніка для облаштування лінії оборони районів. Упорядковується діяльність добровольчих формувань.



По інфраструктурі Васильківської територіальної громади зранку завдано ракетний удар. Інформація уточнюється.

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Броварський район. Щодня проводяться роботи з відновлення електропостачання та пошкодженого газопроводу. Уже відновлено автомобільну магістраль М-01 Київ-Чернігів, в населеному пункті Залісся Великодимерської громади. В районі також триває посівна. Крім територій, які були окуповані.



Бучанський район. У всіх громадах триває відновлення інфраструктури.



Вишгородський район. Вишгородська, Славутицька, Петрівська та Пірнівска громади працюють в звичайному режимі, населенню надається необхідна допомога. Продовжується робота по укріпленню обороноздатності району. В Іванківській, Димерській та Поліській громадах частково відсутній зв‘язок і електропостачання. Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації в громадах, завезення гуманітарної допомоги, відновлення інфраструктури. Зокрема відновлено електропостачання в смт Іванків та 30 населених пунктах Іванківської громади, а також населених пунктах Димерської громади", - розповів голова ОВА.