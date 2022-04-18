Новини

Ворожий безпілотник збито на Одещині, - повітряне командування "Південь"

3 2192
безпілотник
Захисники України збили ворожий безпілотник на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Сьогодні, 18 квітня, на Одещині військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Січеславські десантники збили на Донеччині ворожий багатоцільовий безпілотник "Орлан-10" вартістю близько $100 тисяч. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 
ТОП-новини
всі новини