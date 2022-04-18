Мер Бучі Федорук: Кожен п’ятий житель, який залишався у місті, був розстріляний

Кожного п’ятого мешканця Бучі, який залишався у місті під час окупації, розстріляли російські війська.

Про це мер міста Анатолій Федорук розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"403 "двохсоті" цивільні жителі були по-звірячому вбиті, фактично закатовані в нашому місті російськими військами. Ну, це складно назвати військами, це орда, це орки, інакше їх не можна називати. Сьогодні було багато і вчора, і позавчора міжнародних експертів, журналістів. І вже після побаченого не називають "російські війська", вони називають ордою, орками. По-іншому не можна", – пояснив Федорук.

За його словами, до війни у Бучі проживало близько 53 тисяч людей, а під час та після окупації залишилося 3000-3500 мешканців.

Дивіться: Завалену ворожою технікою вулицю в Бучі розчистили. ФОТО

"Кожен п'ятий мешканець, який залишався у місті, був розстріляний. Тому ті, хто вижив, вони просто дякують Господу Богу за те, що так сталося", - додав мер Бучі.