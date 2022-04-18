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Мер Бучі Федорук: Кожен п’ятий житель, який залишався у місті, був розстріляний

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ирпень,буча,гостомель
Кожного п’ятого мешканця Бучі, який залишався у місті під час окупації, розстріляли російські війська.

Про це мер міста Анатолій Федорук розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"403 "двохсоті" цивільні жителі були по-звірячому вбиті, фактично закатовані в нашому місті російськими військами. Ну, це складно назвати військами, це орда, це орки, інакше їх не можна називати. Сьогодні було багато і вчора, і позавчора міжнародних експертів, журналістів. І вже після побаченого не називають "російські війська", вони називають ордою, орками. По-іншому не можна", – пояснив Федорук.

За його словами, до війни у Бучі проживало близько 53 тисяч людей, а під час та після окупації залишилося 3000-3500 мешканців.

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"Кожен п'ятий мешканець, який залишався у місті, був розстріляний. Тому ті, хто вижив, вони просто дякують Господу Богу за те, що так сталося", - додав мер Бучі.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    був розстріляний не знищивши жодного орка
    тому що за 30 років, депутати та міністри на чолі президентів не дали їм дозвіл на самозахист.
    а саме на зберігання нарізної та короткоствольної зброї.
    саме тому орк, озброєний чим небудь заходив і робив все що хотів і нічого не боявся не боявся.
    а в нього повиння були стріляти з кожного куща і кожного вікна
  • Stanislav Voronenko
    Червоні лінії було перейдено ще 24 лютого
  • Autorare Autorare
    Оскільки влада в Україні високо манкуртістична , а не рідко навіть етнічно не українська дивуватись такому факту недоводиться
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