Новини

Російські окупанти обстріляли Очаків забороненими касетними снарядами з метою дискредитувати ЗСУ, - ОК "Південь"

11 12419
рф
Окупаційні війська РФ обстріляли касетними снарядами житлові райони Очакова Миколаївської області.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"На Херсонсько-Миколаївському напрямку ворог не полишає спроб посунути свої позиції до кордонів Херсонщини, а по Миколаївщині – наносить ракетні удари. Завдяки чіткому реагуванню сил ППО, ракету знищено. По Очакову було відкрито вогонь системами залпового вогню "Ураган" із забороненими міжнародними конвенціями касетними снарядами. Зафіксовано влучання в житлові квартали, жертв серед місцевого населення немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завершили перегрупування для наступу на сході України та збільшили у 1,5 раза вильоти авіації, - Міноборони

Готуючись до "референдуму" в Херсоні, ворог підтягує техніку і сили, крім відверто брехливої агітації, планує провокативні обстріли цивільного населення з метою звинувачення Збройних Сил України і створенні негативного іміджу української влади.

Вишукуючи різноманітні способи дискредитації, окупанти активізують диверсійну роботу у визволених з під них місцевостях. Так, нічну спробу прориву диверсійно-розвідувальної групи в тил, нашими підрозділами відбито. Під обстрілом противник відступив.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує блокувати судноплавство та тиснути загрозами ракетних ударів. Що періодично підтверджується сигналами тривоги. Висадка десанту не виключена, але мало імовірна", - йдеться у повідомленні.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    при цій владі ні. Зараз подоляцькі будуть волати, щоб не розкачували човен під час війни і будуть продовжувати піарити на єдиному каналі "зелену" владу. А здали Херсон ті, хто при владі. Хіба не казали американці, англічани, що ворог піде, щоб захопити підходи до води та пустити воду в Крим? Говорили, але хтось в оманах, чи інших країнах домовився про це і самі відкрили їм ворота. Ті зайшли, та їх обдурили, почали звідти гатити по інших містах і просовуватися в бік Запоріжжя, Дніпра і Миколаєва.
  • Лысый коротышка
    А москву з пітером вони обстріляти не хочуть? Ми потім скажемо, що, так, це справді ми. Особливо, якщо кремль розхренячите.
  • Alisa Korovieva
    Чому нема відповіді за знищені орками нафтобази, аеропорти, склади ***********, цілі величезні міста? Хто боїться пустити ракети у відповідь?? гірше, ніж є, вже не буде. Якби була конкретна відповідь за кожний розрушений об"єкт з поясненням всьому світу - от нам розбомбили нафтобазу, а ми лупанули аеропорт...кому щось мішає танцювати????
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини