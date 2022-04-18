Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо зарахування дітей до 1 класу в умовах воєнного часу

Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації щодо зарахування в Україні дітей до 1-го класу закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного часу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт МОН.

"Цьогоріч зарахування здійснюватиметься відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №367", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що до заяви одного з батьків (або повнолітнього) додаються: копія свідоцтва про народження або документа, що засвідчує особу (у разі подання копії перевіряється оригінал); медична довідка за формою первинної облікової документації №086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду" (оригінал або копія).

"У зв’язку з воєнним станом, під час прийому документів необхідно враховувати, що діти (або один із батьків), які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, а також не мають одного чи обох документів, також зараховуються до ЗЗСО", - йдеться у повідомленні.

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У разі відсутності свідоцтва про народження керівник закладу невідкладно інформує орган опіки та піклування для сприяння в оформленні документа.

Якщо кількість потенційних першокласників перевищує здатність закладу, орган, у сфері управління якого перебуває заклад, має запропонувати перелік шкіл, доступних та наближених до місця проживання сім'ї, а також сприяти зарахуванню дітей до обраних навчальних закладів.