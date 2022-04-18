Новини

Молдова не надаватиме Україні військову допомогу, - прем’єр Гаврилиця

21 433140
молдова
Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що Кишинів не може надавати Києву військову допомогу.

Про це вона сказала на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Гаврилиця не стала не коментувати інформацію українських ЗМІ про те, що Молдова відмовилася надати Україні шість винищувачів МіГ-29, що залишилися в цій країні з радянських часів.

"Молдова підтримує Україну та її громадян... в інший спосіб - приймаючи біженців, надаючи гуманітарну допомогу, дотримуючись усіх міжнародних санкцій у банківсько-фінансовому секторі", - сказала Гаврилиця.

Читайте: Молдова відмовилася продавати Україні свої винищувачі, - ЗМІ

"І нині в Молдові залишається понад 90 тисяч біженців з України, ми надаємо їм усю необхідну допомогу. Стосовно військової допомоги, то є країни, куди більш оснащені (військовою технікою) та розвинені, які мають економічну та енергетичну можливість, щоб надати таку допомогу", - заявила Гаврилиця.

Водночас прем'єр-міністр не відповіла на пряме запитання журналіста про те, чи був запит на передачу винищувачів із боку Києва чи ні.

Також читайте: Молдова звинуватила Росію у спробах вербувати її громадян для війни в Україні

Напередодні низка українських ЗМІ повідомила, що Київ запитав Кишинів про продаж або передачу винищувачів МіГ-29, що перебувають на його балансі, але отримав відмову.

Шість МіГ-29 залишилися у розпорядженні міністерства оборони Молдови з радянських часів. Наприкінці 90-х років вони пройшли капітальний ремонт у Білорусі. Відтоді літаки у повітря не піднімалися, тому невідомо, в якому технічному стані вони перебувають.

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • георг брок
    Да что вы прицепились к молдованам)? Украине досталась в наследие от СССР чуть ли не 1000 военных самолётов и за тридцать лет дошло до того ,что просят у молдаван 6 старых самолётов, которые неизвестно в каком состоянии. Ну так может если сами армию не сберегли хорош уже всех винить?
    То же самое и с флотом.
    То же самое и с танками- были тысячи и тысячи.
    А патронный завод , который потеряли в Луганске в 2014 году, так и не построили за 8 лет- тоже молдаване виноваты?
    Куча стран входящих в НАТО и имеющих защиту нихрена не дали толкового, давай чмыри молдаван.
    Не будьте кацапами
  • Paul Foxen
    *откроют ли?* а чим вони його закриют? Виноградною лозою? Молдова взагалі існує поки існує ЗСУ в Одеській області
  • Андрій Андріїшин
    До молдаван немає питань. У них немає нічого, щоб себе захистити. За них ніхто не заступиться. Тільки Україна була гарантом їхнього суверенітету в придністровській війні з мордором. Там все сумно.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини