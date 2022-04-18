Зеленський провів телефонну розмову з Науседою: Очікуємо нарощування безпекової підтримки з боку ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це Зеленський зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжив діалог із президентом Литви Гітанасом Науседою. Повідомив про розвиток ситуації на фронті, героїчну оборону Маріуполя. Подякував за безпекову підтримку. Очікуємо на її нарощування в межах ЄС. Маємо підвищувати ціну агресії для Росії, зокрема посилювати санкції", - написав глава держави.

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