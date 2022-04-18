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Дефолт Росії - питання не місяців, а тижнів, - Шмигаль

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дефолт
Найближчим часом відбудеться дефолт Російської Федерації.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив сьогодні під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що порти усіх країн ЄС зупинили обслуговування російських кораблів. Також країни Європейського Союзу нарешті починають обговорення нафтового ембарго та посилення санкцій проти "Сбербанку".

"Ці рішення потрібні якомога швидше. Ці рішення допоможуть зупинити війну", - наголошує Шмигаль. 

"Дефолт Росії стає питанням уже навіть не місяців, а тижнів", - додає він.

За словами Шмигаля, влада України щодня на чолі з президентом України Володимиром Зеленським говорить із партнерами про важливість подальшого тиску на Росію.

"І я впевнений, що цей економічний та фінансовий тиск продовжиться. Так само як ми всі впевнені у перемозі України. Працюємо, аби її наблизити. Віримо у наші Збройні Сили. Дякуємо та підтримуємо наших захисників", - резюмував він.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Шмыгаль нам бы свои штаны поддерживать, чтобы ещё пару-тройку миллионов народа не свалило и не осталось насовсем за границей, а не ежедневно за расисян переживать. Уже пора заканчивать с этим тупым пиаром и заниматься своими военными и экономическими делами
  • Mykola 19a5fa29
    По-перше, дефолт росії, навть якщо він відбудеться, абсолютно не змінить її поведінки.
    По-друге, слухати Шмигаля -себе не поважати.
  • Zemer
    Лёшик! Ты зарегистрировался на Цензоре неделю назад что бы ***** свою толкать
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