Звільнено низку населених пунктів біля Ізюму на Харківщині, - Міноборони

Збройні сили України звільнили низку населених пунктів біля Ізюму (Харківська область). З цього напрямку противник намагається розвивати наступ на схід.

Про це розповів на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"Так, я можу підтвердити, що низку населених пунктів в результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено. Більше інформації дати не можу, але зазначу, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм та його околиці - це місця найбільшого скупчення російських підрозділів. Саме звідти в тому числі вони спробують розвивати наступ на схід", - зазначив він.

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