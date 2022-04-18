Троє постраждалих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Львову перебувають у реанімації, - ОВА
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"У лікарні Львівщини госпіталізували 11 осіб, серед них 3-річний хлопчик. Дитина та мама, вимушені переселенці з Харкова, на момент удару перебували у готелі. Осколками від вікна хлопчикові відсікло частину пальчика на руці. Зараз дитина у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої важкості. Троє потерпілих у реанімації. Деяких людей скерували на операції", - написав очільник ОВА у своєму телеграм-каналі.
Він зазначив, що, за словами лікарів, унаслідок вибуху люди дістали множинних травм. Зокрема, у багатьох постраждалих ураження голови та головного мозку. Середній вік пацієнтів – 35-45 років.
На СТО, в яку влучила російська ракета, було майже 20 людей. Загинули сім безневинних мирних жителів, четверо з них – працівники станції технічного обслуговування.
Нагадуемо, внаслідок ракетних ударів російських окупантів у понеділок у Львові 7 загиблих, 11 постраждалих.