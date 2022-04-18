Троє постраждалих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Львову перебувають у реанімації, - ОВА

Троє постраждалих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Львову перебувають у реанімації, трирічній дитині уламок відсік частину пальця.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"У лікарні Львівщини госпіталізували 11 осіб, серед них 3-річний хлопчик. Дитина та мама, вимушені переселенці з Харкова, на момент удару перебували у готелі. Осколками від вікна хлопчикові відсікло частину пальчика на руці. Зараз дитина у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої важкості. Троє потерпілих у реанімації. Деяких людей скерували на операції", - написав очільник ОВА у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що, за словами лікарів, унаслідок вибуху люди дістали множинних травм. Зокрема, у багатьох постраждалих ураження голови та головного мозку. Середній вік пацієнтів – 35-45 років.

На СТО, в яку влучила російська ракета, було майже 20 людей. Загинули сім безневинних мирних жителів, четверо з них – працівники станції технічного обслуговування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування?. ФОТОрепортаж

Нагадуемо, внаслідок ракетних ударів російських окупантів у понеділок у Львові 7 загиблих, 11 постраждалих.