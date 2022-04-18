Для військових РФ, які хочуть здатись в полон, оприлюднили номер телефону, - Міноборони

Для російських військових, які бажають здатися в полон Міністерство оборони оприлюднило телефонний номер.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"До нас звертаються російські військові з питанням – як здатися в полон та не стати гарматним м'ясом в Україні. Ось контакт, по якому можна дзвонити і вам допоможуть. Прохання максимально поширити на території Росії та серед ваших російських знайомих", - йдеться в повідомленні.

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