Росіяни хочуть відкрити в окупованому Старобільську козачий кадетський корпус, - Денісова
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"У місті Старобільську заплановано відкриття найбільшого на тимчасово окупованій території Луганщини козачого кадетського корпусу на 400 місць. Таке рішення було ухвалене наприкінці березня в Луганську під час розширеного засідання щодо підтримки та розвитку козачого компонента у системі освіти "ЛНР". Крім того, кадетські корпуси та класи окупаційна влада планує відкривати у Сєвєродонецьку та Лисичанську", - написала вона.
Денісова зазначила, що станом на кінець 2021 року на тимчасово окупованій території Луганської області функціонувало 62 кадетських класи, в яких навчалися понад 1 200 дітей, та два кадетських корпуси, в яких навчалося 417 дітей.
"Серед випускників кадетських корпусів вже є загиблі. Зокрема, на початку квітня 2022 року під час виконання "бойових завдань" окупантів загинув Андрій Дегтяренко, випускник Республіканського козачого кадетського корпусу імені маршала авіації Олександра Єфімова (м. Луганськ), випускник 2017 року", - пише омбудсман.
Денісова нагадала, що такими діями Росія грубо порушує Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни та Конвенцію ООН про права дитини.
"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дітей в Україні", - додала вона.