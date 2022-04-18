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Росіяни хочуть відкрити в окупованому Старобільську козачий кадетський корпус, - Денісова

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Також кадетські корпуси та класи окупаційна влада планує відкривати у тимчасово захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті Старобільську заплановано відкриття найбільшого на тимчасово окупованій території Луганщини козачого кадетського корпусу на 400 місць. Таке рішення було ухвалене наприкінці березня в Луганську під час розширеного засідання щодо підтримки та розвитку козачого компонента у системі освіти "ЛНР". Крім того, кадетські корпуси та класи окупаційна влада планує відкривати у Сєвєродонецьку та Лисичанську", - написала вона.

Денісова зазначила, що станом на кінець 2021 року на тимчасово окупованій території Луганської області функціонувало 62 кадетських класи, в яких навчалися понад 1 200 дітей, та два кадетських корпуси, в яких навчалося 417 дітей.

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"Серед випускників кадетських корпусів вже є загиблі. Зокрема, на початку квітня 2022 року під час виконання "бойових завдань" окупантів загинув Андрій Дегтяренко, випускник Республіканського козачого кадетського корпусу імені маршала авіації Олександра Єфімова (м. Луганськ), випускник 2017 року", - пише омбудсман.

Денісова нагадала, що такими діями Росія грубо порушує Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни та Конвенцію ООН про права дитини.

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"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дітей в Україні", - додала вона.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Fizko Kyiv
    ось це правільні сруцкі корпуса)))
  • Анатолий Воробей 96773614
    Ну ось і глянемо, скільки туди донбасітов прийде. Якщо заповнять все під зав'язку, то стане зрозуміло, чому вони не хочуть виїжджати, чекають сруцький мір. Може хватить їх шкодувати. Попередити, щоб сиділи у підвалах, бо ЗСУ буде херячити орків. І якщо снаряд попаде в будинок, то це їх вина. Просили їх багато. Навіщо гинути нашим хлопцям, коли можна розхерячити орків з відстані. Тільки не потрібно мені казати, там же наші люди. Наші люди, у вільний Україні.
  • Antimoskal Antimoskal
    М'ясо кацапське буде утилізовано. Похер що мали ще. Цю наволоч совецьку треба нищити не зважаючи на вік. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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