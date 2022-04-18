Батьки строковиків із знищеного російського крейсера "Москва" заявляють про зникнення своїх синів-окупантів
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Громадянин Росії Дмитро Шкребець, син якого Єгор служив на крейсері "Москва" і вважається зниклим безвісти, повідомив, що з ним звʼязалися три родини, які опинилися в такій же ситуації. За його словами, це родини з Ялти, Алупки та Санкт-Петербурга, "у яких діти теж зникли безвісти, теж строковики".
"Сьогодні разом написали заяви у місцевому військкоматі, завтра вони будуть у військовому комісаріаті Сімферополя. Нам потрібні письмові відповіді на наші запитання про місце перебування наших дітей, а не смс із картинками та побажаннями молитися", – ідеться в повідомленні Шкребця 18 квітня.
Шкребець-старший написав про ймовірну загибель свого сина 17 квітня. За його словами, офіцери заявили йому, що Єгора Шкребця немає у списках загиблих та поранених і що він вважається зниклим безвісти. Того ж дня мешканка Санкт-Петербурга Уляна Тарасова заявила, що її син Марк Тарасов пропав безвісти на "Москві".
18 квітня про зникнення свого сина Микити Сиромясова, який проходил строкову службу на крейсері "Москва", розповіла мешканка Свердловської області Ганна Сиромясова. "Обʼїхали два шпиталі, у списках немає, влада мовчить! Не хочуть нічого казати. Ми дзвонили до частини, докладної інформації не дають", – заявила вона журналістам.