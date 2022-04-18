Окупанти обстріляли швидку, яка виїхала у Кремінну забрати пораненого, - Гайдай

Російські окупанти обстріляли автомобіль швидкої, який виїхав у Кремінну за пораненим.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиційні бої тривають у Рубіжному та Попасній. Швидку, що виїхала за пораненим у Кремінній внаслідок обстрілу цивільного авто, теж обстріляли.

Нагадую, там четверо загиблих", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Гайдая, в Рубіжному, Попасній, Гірській громаді наразі "маріупольська ситуація". Понад 70% руйнувань. Населені пункти-привиди.

"Органи місцевого самоврядування будуть до останнього допомагати населенню. Тимчасово окуповані території ніхто кидати не збирається, відвоюємо кожен сантиметр Нашої землі", - підсумував очільник ОВА.

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