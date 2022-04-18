До України прибула перша іноземна команда рятувальників, - Монастирський

У понеділок, 18 квітня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрів прибулих до Бородянки (Київська область) іноземних колег-рятувальників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

11 професійних рятувальників зі США, Австралії та Німеччини виявили бажання приїхати до України на волонтерських засадах та допомогти українським рятувальникам. Найближчим часом до команди приєднається ще один польський представник.

Зазначається, що наразі вони працюватимуть у Бородянці, де їх залучать до розбирання завалів та деблокування будівель.

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