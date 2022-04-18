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Російські окупанти намагаються прорвати нашу оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському, - Залужний

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залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив із зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його фейсбуці.

У зверненні зазначається: "Добігає кінця другий місяць спротиву України повномасштабному вторгненню Російської Федерації. Сили оборони дали гідну відсіч агресору на північному та північно-східному напрямках. Повністю звільнено території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Водночас закликаю жителів цих регіонів бути обережними, оскільки підступний ворог залишив чимало мін, пасток та розтяжок, які створюють потенційну небезпеку для життя мирних мешканців, особливо дітей. Прохання бути пильними та повідомляти військове командування і ДСНС про підозрілі предмети.

Нам вдалося ліквідувати безпосередню загрозу столиці України місту Києву. Проте для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів. Прошу співгромадян дотримуватися вимог безпеки під час сигналів тривоги та з розумінням ставитися до наявності фортифікаційних споруд, блок-постів і посилених заходів контролю, що мають місце в умовах воєнного стану. Прошу також утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та медіа публікацій про наслідки ворожих обстрілів в реальному часі, а також інформації про обʼєкти, які можуть стати потенційними цілями для ураження противником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіксуються ознаки початку наступу окупантів на сході, тривають бої за Маріуполь, - Генштаб ЗСУ

Ситуація на південному напрямку контрольована. Суттєво зменшена загроза з моря завдяки потопленню флагманського корабля Чорноморського флоту РФ. Проте небезпека висадження морських та повітряних десантів залишається. У звʼязку з цим продовжуються заходи щодо зміцнення протидесантної оборони, у тому числі за рахунок матеріально-технічної допомоги країн-партнерів. Сили оборони стійко забезпечують захист Миколаєва від ймовірних спроб противника відновити наступ та знищують ворога у передмісті Херсону. Ми не даємо ворогу можливості просунутися в напрямку Запоріжжя. Триває героїчна оборона міста-героя Маріуполя. Командування Збройних Сил України вживає всіх можливих заходів для надання підтримки оборонцям міста. Зокрема, знищення десантного корабля "Саратов" у порту Бердянська зменшило ризик висадки десанту та вогневого ураження з моря.

Упродовж останніх тижнів противник здійснив перегрупування сил і засобів на сході та намагається прорвати оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському. Військовим командуванням забезпечується посилення оборони, насамперед протитанковими та протиповітряними засобами. Російський "визволитель" гостро погіршив гуманітарну ситуацію в Донецькій та Луганській областях.

Попри переважаючі сили противника на деяких напрямках, завдяки набутій майстерності командирів та бойовому досвіду наших воїнів нам вдається відбивати атаки, завдаючи ворогу значних втрат.  Зберігаємо бойовий дух та віру в Перемогу! Слава Україні!"

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Urs
    Війна це не футбольний матч.

    Очевидна думка? Коли читаю коментарі, пости чи окремі новини ЗМІ мені починає здаватися, що для декого ні. Дехто продовжує коментувати війну у стилі "ой, чому не наступаємо на Херсон!" чи "ракету треба краще збивати, я б показав як треба".

    В Росії це видно дуже добре. Істерики режисера Бортко чи багатьох "експертів" в на ТБ та Інтернеті про ЧОМУ МИ ЩЕ НЕ ПЕРЕМОГЛИ і ЧОМУ МИ НЕ ВОЮЄМО НА ПОВНУ - саме про це. Вони створили собі очікування, що вміють "грати у війну" краще за всіх в світі, що вони "непереможні" і від зустрічі з реальністю ловлять дисонанс.

    Але сьогодні зранку чергове загострення помітив і у наших співгромадян. Тому знову ж по колу треба нагадати кілька базових речей на прикладі кількох емоційних реакцій.

    1. "Вчора писали що Кримінна наша, а сьогодні там знову бої і її окуповано. Ви нам брехали?".

    Це війна і ситуація змінюється щохвилини. Особливо на тактичному рівні. Зараз ворог буде наступати на Донбасі і загалом на сході. Мінімум кілька тижнів. Буде мати успіхи, буде мати невдачі, буде отримувати контрудари та нести втрати. Наше завдання в цій війні загалом і наша стратегія - зберігати максимально свою армію, завдаючи ворогу неспівставні втрати. 1 до 3, краще 1 до 5-7. Для цього потрібно вести гнучку війну, де збереження боєздатності армії важливіше за територію, де оборона ведеться там, де військовим ЗРУЧНО, а не де хоче фейсбук. Та наступати при такій стратегії можна ТІЛЬКИ тоді, коли для цього існують сприятливі умови та ворога знекровлено. Як це було на Півночі. Коли, атакуючи знекровленого та деморалізованого ворога, ми отримували співвідношення втрат в АТАЦІ не на користь росіян. Ми ведемо війну на знекровлення та деморалізацію ворога. Бо стратегічна перемога важливіша тактичного контролю за територією.

    2. "Чому ми не деблокуємо Маріуполь? ТРЕБА ПОСПІШАТИ!".

    Ні, не треба. Якщо зараз навіть зібрати потрібний для деплокади Маріуполя корпус, ми замість бажаного до нас співвідношення втрат 1 до 3-7 отримаємо зворотне співвідношення. Хоча без переваги в повітрі навіть при перевазі у важкій техніці успіх такої операції з деблокади буде малоймовірним, бо російська авіація дуже зручно діє з Криму та Ростовської області.

    3. "Всі росіяни на Донбасі! Треба негайно звільняти Херсон! Бо буде ХНР!!!1!1!1!!!".

    Ні, не треба. Причини аналогічні до попередніх. Масштабний наступ на великі міста може відбуватися тільки тоді, коли його підготовлено. Коли є перевага в силах та засобах. Коли забезпечено сталу і зрозумілу для тебе ситуацію. Бо інакше виходить штурм Сум, який росіяни планували взяти за кілька годин, і яке не змогли взяти взагалі. Чи можуть росіяни влаштувати цирк з ХНР чи ЗНР? Можуть. Але на стратегію війни це взагалі ніяк не вплине. Бо ми ведемо війну за збереження держави та української нації. І локальні політичні рухи вже ні на що не впливають. І ці потуги - вони саме для того, щоб ми якусь дурню робили.

    4. "В нас вже багато мобілізованих! Ми можемо наступати! Чому тягнемо? Вони окопаються!".

    Ні, тут теж не можна поспішати. По-перше, для ефективного наступу треба ще опанувати нову техніку. По-друге, потрібне навчання та зведення. Війна це не футбольний матч, коли в кінці матчи при рахунку 0-1 треба бігти вперед та забути про захист. Чи є ризик що росіяни окопаються та війна перейде до позиційної? Є. Але чи є це приводом робити поспішні кроки та нести непотрібні та безглузді втрати, проводячи недостатньо підготовлені операції? Ні.

    5. "У Росії скоро закінчиться армія! Коли вже там війна закінчиться?".

    По-перше, "скоро" не закінчиться. Росіян все ще дуже багато і техніки в них ще більше. Тому треба ще дуже довго це все перетравлювати і для цього потрібна важка техніка від союзників. Одними джавелінами цього не зробати.

    По-друге. Ніхто зараз не скаже коли закінчиться війна. Так, я не дуже вірю в те, що вона триватиме довше ніж 3-6 місяців, бо з кожним днем положення Росії погіршується, а ми отримуємо більше допомоги та ресурсів для війни. Але зараз строк завершення війни залежить від кількох факторів:

    - як саме завершиться спроба Росії наступати на сході - які будуть фактичні результати, які втрати будуть завдані російським військам, які втрати будуть нанесені українським захистникам тощо;

    - як швидко партнери будуть нам передавати важку зброю та необхідні ресурси та в якій кількості;

    - як швидко та як глибоко подіють санкції на російську економіку та сталість державної системи, чи буде введено нафтове ембарго формально чи фактично;

    - який тиск здійснюватиме оточення Путіна та російська "партія миру" з Заходом на диктатора.

    Тому прогнозів, звісно, не буде. І не може бути. Працюймо! Поступово відновлюємо економіку. Та не даємо порад з дивану.

    Ще раз. Війна - важка. Психологічно всім важко. Всі хочуть "поскоріше". Всі хочуть простих відповідей. Всі хочуть перемоги швидко. Але треба бути готовими, що воювати нам ще ЯК МІНІМУМ не менше, ніж війна вже триває. Це вимагає холодної голови. Логіки. Прийняття важких рішень. Бо ворог - підступний та чисельний.

    Але й "приз" за перемогу неймовірно крутий. Україна, за яку ми боремося, варта всіх випробувань заради перемоги над ворогом. Тому працюймо далі.
    Ю.Богданов
  • Иван Петров d4225322
    Богданов белое пальтишко, но он прав в одном. Наступление это сковывание своих частей боями и невозможность маневрировать. Это то о чем мечтает Россия - сковать нас боями, потом ввести резерв и разгромить. Так что пока мы в мобильной обороне. Хотя её вкус и очень горький для обывателя.

    И напомню что под Киевом мы не разгромили Россию, а она сама ушла из-за потерь. Идеально повторить такой же сценарий и на юге, но это будет не так быстро.
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    попёрли ******** рюские,сдохните все суки.
    Слава Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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