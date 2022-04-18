Мати російського моряка з крейсера "Москва" розповідає про пошуки сина
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба ВВС.
Жителька Криму Юлія Цивова розповіла, що її 19-річний син Андрій служив на флоті як матрос строкової служби і після загибелі крейсера "Москва" числиться у списку зниклих безвісти. У Міноборони Росії при цьому не коментують даних про можливі жертви після потоплення флагманського корабля Чорноморського флоту.
ВВС направила до міноборони РФ запит із проханням прокоментувати інформацію про списки зниклих безвісти, а також перебування Андрія Цивова та інших військовослужбовців строкової служби на борту "Москви". На момент публікації матеріалу відповідь не надійшла.
Спочатку жінці казали, що її сина немає на місці бойових дій і не може бути. Сказали, що не може бути, щоб строковики були на тому кораблі: "Вони, мабуть, просто десь розподілені, не хвилюйтеся, десь тут на місці, він не може туди пливти".
Жінка підкреслила, що її син строковик, поїхав начебто на навчання. "Минув місяць цілий - не було ні слуху ні духу... Потім уже з'ясувалося, що вони були в Україні і захоплювали цей острів (Зміїний - ред.) 8 лютого поїхали наче на навчання. І минуло два тижні, і навчання начебто закінчилися, а їх нема, нема, нема... 9 березня вони тільки прийшли в порт у Севастополі... і син одразу зателефонував, розповів, як він і де був. І відтоді вони почали туди їздити. Я питаю, чого ж ви туди їздите! Я розумію, що ви служите на цьому кораблі. Але... можна було когось іншого туди, а їх у якісь казарми посидіти".
Андрій був призваний 4 червня 2021 року. У нього залишилося тільки два з половиною місяці до дембеля.
Ще жінка розповідала, як їздили туди, до Севастополя, у частину. Їм не хотіли відповідати, нічого не хотіли говорити на КПП, дали номер телефону. "Ми дзвонимо, а вони пишуть есемески ... Написали, що ми тут на порозі у вас стоїмо, і вони надіслали щось наче замкомандира ..."
З частини винесли списки зниклих безвісти: "Роздрукував мені прізвища... Пошукав, і сказав, що безвісти зникла дитина". На запитання журналіста чи багато у списках зниклих відповіла: "Я не знаю, але досить багато було. Я не рахувала. Витяг він список – чималий. Думаю, кілька десятків".
Жінка не знає, що далі робити і куди звертатися. Вона дзвонила і до військкомату, і до міністерства оборони в Москву. "Вони начебто щось кажуть, що у шпиталі його немає, там немає… І куди я тільки не дзвонила – які номери знаходила в інтернетах, скрізь дзвонила! Ніхто не може нічого сказати – розводять руками".