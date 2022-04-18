Мати російського моряка з крейсера "Москва" розповідає про пошуки сина

Матері матроса строкової служби Андрія Цивова повідомили, що син, який служив на крейсері "Москва" зник безвісти. Мати моряка розповідає про пошуки сина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба ВВС.

Жителька Криму Юлія Цивова розповіла, що її 19-річний син Андрій служив на флоті як матрос строкової служби і після загибелі крейсера "Москва" числиться у списку зниклих безвісти. У Міноборони Росії при цьому не коментують даних про можливі жертви після потоплення флагманського корабля Чорноморського флоту.

ВВС направила до міноборони РФ запит із проханням прокоментувати інформацію про списки зниклих безвісти, а також перебування Андрія Цивова та інших військовослужбовців строкової служби на борту "Москви". На момент публікації матеріалу відповідь не надійшла.

Спочатку жінці казали, що її сина немає на місці бойових дій і не може бути. Сказали, що не може бути, щоб строковики були на тому кораблі: "Вони, мабуть, просто десь розподілені, не хвилюйтеся, десь тут на місці, він не може туди пливти".

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Жінка підкреслила, що її син строковик, поїхав начебто на навчання. "Минув місяць цілий - не було ні слуху ні духу... Потім уже з'ясувалося, що вони були в Україні і захоплювали цей острів (Зміїний - ред.) 8 лютого поїхали наче на навчання. І минуло два тижні, і навчання начебто закінчилися, а їх нема, нема, нема... 9 березня вони тільки прийшли в порт у Севастополі... і син одразу зателефонував, розповів, як він і де був. І відтоді вони почали туди їздити. Я питаю, чого ж ви туди їздите! Я розумію, що ви служите на цьому кораблі. Але... можна було когось іншого туди, а їх у якісь казарми посидіти".

Андрій був призваний 4 червня 2021 року. У нього залишилося тільки два з половиною місяці до дембеля.

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Ще жінка розповідала, як їздили туди, до Севастополя, у частину. Їм не хотіли відповідати, нічого не хотіли говорити на КПП, дали номер телефону. "Ми дзвонимо, а вони пишуть есемески ... Написали, що ми тут на порозі у вас стоїмо, і вони надіслали щось наче замкомандира ..."

З частини винесли списки зниклих безвісти: "Роздрукував мені прізвища... Пошукав, і сказав, що безвісти зникла дитина". На запитання журналіста чи багато у списках зниклих відповіла: "Я не знаю, але досить багато було. Я не рахувала. Витяг він список – чималий. Думаю, кілька десятків".

Жінка не знає, що далі робити і куди звертатися. Вона дзвонила і до військкомату, і до міністерства оборони в Москву. "Вони начебто щось кажуть, що у шпиталі його немає, там немає… І куди я тільки не дзвонила – які номери знаходила в інтернетах, скрізь дзвонила! Ніхто не може нічого сказати – розводять руками".

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