Парламент Італії підтримав постачання зброї в Україну, - прем'єр Драгі
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Рішення про відправлення зброї було ухвалено в парламенті практично одноголосно... Санкції необхідні для послаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям прямо, що ми й робимо. Не зробити цього було б рівносильно тому, щоб сказати їм: здайтеся, приймайте рабство та підпорядкування – це суперечить нашим європейським цінностям солідарності. Натомість ми хочемо дати змогу українцям захищати себе", - сказав Драґі в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.
Глава уряду Італії назвав український спротив героїчним та зазначив, що "немає жодних ознак того, що український народ змириться з російською окупацією".
Водночас він зазначив, що позиція всіх союзників із НАТО, як і раніше, полягає в тому, щоб уникати прямого залучення Європи до війни.