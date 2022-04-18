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Питання війни ще не вирішено, вона триває і буде складною, - Данілов

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війна
Путін не знімає завдання знищення України як держави.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Я б не заспокоював наше населення. Я б не казав, що питання війни вже вирішено. Це хибна річ, коли ми вважаємо, що ми є переможцями у цій війні. Війна триває, вона буде складною, вона буде непростою. Попереду ще багато речей, які відбуватимуться для того, щоб ми її закінчили своєю перемогою. Путін не знімає завдання зі знищення нас як держави. Це знищення вищого політичного керівництва нашої країни. Ті завдання, які він окреслив 22-24 лютого, коли вони починали цю "операцію", вони не зазнали змін", - пояснив він.

Данілов закликав громадян з територій, де точаться бої з російськими окупантами, негайно виїхати. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроба почати активну фазу війни в окупантів почалася сьогодні зранку, - Данілов

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Ще один...
    Питання війни не можна просто вирішити, заболтати, зашептати.
    Або ми перемагаємо, або рашка програє.
    Інших варіантів немає
  • Paul Foxen
    750 років з цією ордою змагаємось, настав час істини, час задушити прокляту курку-мутанта, і це кінчене недонаселення-банду людожерів
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Українську незламну націю як і Українську державу не знищити ніколи...
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