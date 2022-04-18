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Якщо будуть міняти Медведчука, то залучать третю сторону, - Данілов

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медведчук
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов допустив можливість обміну нардепа Віктора Медведчука. Він уточнив, що якщо це і станеться, то тільки із залученням третьої сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву Данілов зробив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Не вважайте нас такими людьми, які дозволять і кума (Путіну - ред.) отримати, і Маріуполь знищити. Довіри немає. Якщо це відбуватиметься, це відбуватиметься, можливо, із залученням третьої сторони", - сказав Данілов про можливість обміну Медведчука.

Секретар РНБО додав, що росіяни часто забувають виконувати свої зобов'язання. За його словами, Москві вже ніхто не довіряє.

"Якщо це відбуватиметься (обмін,- ред.), то це буде ретельно відпрацьовано. Але потрібно дочекатися, чи потрібен Медведчук Путіну і Росії. Відповіді на це питання ми поки не отримали", - підсумував Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британці, які потрапили в полон РФ, по росТБ звернулися до Джонсона з проханням обміняти їх на Медведчука

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Спочатку його потрібно засудити.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    То есть я так понимаю украинскому правосудию и доброй половине нашего гавно-политикума медведчук , а особенно его показания, абсолютно не нужны? Тупо хапнули ради обмена и концы в воду. И это с этими "замечательными" людьми мы собираемся в Европу?..
  • Иван Иван 31509c93
    пуйло получит и свидетеля и город. все это новая серия сватов
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