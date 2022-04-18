За 18 квітня на Східному напрямку ворог здійснив 4 атаки, знищено 20 окупантів, 1 танк, 1 артсистемe, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

Протягом доби, 18 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 4 атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Українські захисники знищили: особового складу – 20; танків – 1; артилерійських систем – 1; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку знищено 60 окупантів, 1 танк, 2 БМП, 3 артсистеми та 1 гелікоптер, - ОТУ "Схід"