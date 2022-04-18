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Обстріли Львова військами РФ доводять, що жодна частина України не застрахована від ударів Кремля, - Боррель

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львів
ЄС засуджує триваючі невибіркові та незаконні обстріли цивільного населення та цивільної інфраструктури з боку російських збройних сил.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Україна зазнає найінтенсивніших ракетних ударів з боку Російської Федерації протягом кількох тижнів. ЄС засуджує триваючі невибіркові та незаконні обстріли цивільного населення та цивільної інфраструктури з боку російських збройних сил", - зазначив він.

За словами Борреля, нещодавні напади на Львів та інші міста Західної України показують, що "жодна частина країни не убережена від безглуздого ударі Кремля".

Він наголосив, що ЄС продовжує підтримувати розслідування воєнних злочинів в Україні Міжнародним кримінальним судом і ще раз закликав Росію "негайно та беззастережно припинити бойові дії та вивести всі сили та військову техніку" з України.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • НБ
    Доти доки ********* може абсолютно безкарно вбивати українців та знищувати обєкти інфраструктури здалеку і не отримувати адекватну відповідь вони будуть це робити постійно за принципом "ну и что ти мнє сдєлаєшь?" І дійсно, що?! Війни в *********і нема. Якась там далека "спецоперація" в якій карають "нациків". Санкції ще не подіяли належним чином, а загиблих для того щоб ********* почав це відчувати ще дуже мало. Зараз ми не можемо відповідати ракетними ударами - немає ракет (спасібочки Зе!) і тому залишається швидко налагоджувати їх виробництво і знищувати якомога більше окупантів. Врешті вони "пожнуть те що посіяли".
  • vterra w
    скільки вже можна патякати,
    зброю би краще дали
  • Саша Пончик
    Слова не убедят ху.ла только танки ракеты пушки и кучи трупов касапских выплятков.
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