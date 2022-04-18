ЗСУ збили літак російських окупантів в районі Балаклії, - Синєгубов

Українські захисники на Харківщині продовжують бої з російськими окупантами. Так, в районі Балаклії ЗСУ збили ворожий літак.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"ЗСУ здобувають немало перемог, зокрема і на Ізюмському напрямку. Бої тривають, тому поки що не про всі події можемо розповідати.



Але, приміром, сьогодні в районі Балаклії Збройні Сили України збили ворожий літак. Бої тривають, саме евакуйовуємо населення із Лозової та Барвінкового. Вже виїхали 54 тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

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