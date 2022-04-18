США ввели статус тимчасового захисту для громадян України, які перебувають у країні, - Єрмак

Анонсований на початку березня спеціальний статус (Temporary Protected Status) для громадян України які фізично знаходились в США від сьогодні офіційно запроваджено. Відповідне рішення внесено у Федеральний реєстр та буде оприлюднено та зареєстровано 19 квітня 2022 року.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"На прохання української сторони, дату на період якої громадяни України мали знаходитись на території США для кваліфікації на TPS, було перенесено з 1 березня на 11 квітня 2022 року. Таким чином, громадяни України, які фізично перебували на території США станом на 11 квітня зможуть скористатися цієї програмою", - написав Єрмак у фейсбуці..

Керівник ОП зазначає, що статус тимчасового захисту надасть можливість українцям залишитися у США терміном до 18 місяців з можливістю подання документів на дозвіл на працевлаштування в країні.