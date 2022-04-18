РФ активізує діяльність ДРГ для сіяння паніки напередодні великодніх свят, - Єнін

Російська сторона активізує діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Чітко окреслені пріоритети РФ - це сіяння паніки, ми напередодні великодніх свят і ми не виключаємо, що російська сторона може вдатися до певних провокацій, щоб подальшу відповідальність перекласти на українську сторону", - пояснив він.

За словами Єніна, поліція вживатиме додаткових заходів безпеки на Великдень. Йдеться про баланс між потребами вірян і безпековими вимогами.

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"Ми вже неодноразово спостерігали спроби РФ піддавати ракетно-бомбовим ударам чи то територію військових частин, чи то місця, де зберігається паливно-мастильні матеріали. І відповідно, ті ж самі об’єкти можуть ставати об’єктами зазіхань ворожо-диверсійних розвідувальних груп", - наголосив заступник глави МВС.

Єнін також пояснив, як розпізнати членів ДРГ.

"Насамперед це люди, які погано орієнтуються на місцевості. Це люди, які могли нещодавно буквально оселитися поблизу. Це люди, які говорять з певним характерним акцентом, хоча далеко не завжди", — сказав посадовець.

Правоохоронці вже неодноразово бачили випадки, коли громадян України — мешканців тимчасово-окупованих територій — російська армія використовувала для розвідувально-підривної діяльності проти України. За словами Єніна, це ті люди, які поводять себе дивно, які питають дорогу, які фотографують якісь об’єкти чи то влади, інфраструктури, чи то розташування, пересування ЗСУ чи інших військових формувань.

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