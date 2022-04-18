Окупанти обстрілювали Донеччину, загинули 4 особи, п'ятеро дістали поранення, - ОВА

Внаслідок обстрілів російськими окупантами на Донеччині загинули 4 цивільних особи. П'ятеро зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"18 квітня внаслідок російських обстрілів загинуло ще четверо мирних людей на Донеччині: 2 у Торському, 1 у Шандригаловому, 1 у Роздольному. Ще 5 зазнали поранень.



Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали троє осіб, поранених на території Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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