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Найближчими днями США почнуть тренування українських військових із 155-мм гаубицями, - Reuters

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сша,гаубиця
За даними агентства Reuters, США планують найближчими днями розпочати навчання українських військових поводженню з гаубичною артилерією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США на умовах анонімності повідомив, що навчання з гаубицями відбуватимуться за межами України.

Сполучені Штати планують навчити українських інструкторів тому, як використати деякі з нових озброєнь, таких як гаубиці та радари, а потім українські інструктори навчатимуть своїх колег в межах України.

Також читайте: Словаччина веде переговори з Україною про постачання 155-мм гаубиць Zuzana, - ЗМІ

Раніше США навчали українські сили працювати з безпілотниками Switchblade.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Autorare Autorare
    155 + радар , ідеально!

    з Богом хлопці!
  • Sasha Gritsevich
    кацап іди на ***
  • vidasik
    Takyje polucite Paladin.Xoroso sto takije ispolzyvat vo mnogix stran,tak sto poducites,a potom ecio polucite s drugix stran
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