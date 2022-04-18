Найближчими днями США почнуть тренування українських військових із 155-мм гаубицями, - Reuters
26 06760
За даними агентства Reuters, США планують найближчими днями розпочати навчання українських військових поводженню з гаубичною артилерією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Високопоставлений представник Міністерства оборони США на умовах анонімності повідомив, що навчання з гаубицями відбуватимуться за межами України.
Сполучені Штати планують навчити українських інструкторів тому, як використати деякі з нових озброєнь, таких як гаубиці та радари, а потім українські інструктори навчатимуть своїх колег в межах України.
Раніше США навчали українські сили працювати з безпілотниками Switchblade.