Найближчими днями США почнуть тренування українських військових із 155-мм гаубицями, - Reuters

За даними агентства Reuters, США планують найближчими днями розпочати навчання українських військових поводженню з гаубичною артилерією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США на умовах анонімності повідомив, що навчання з гаубицями відбуватимуться за межами України.

Сполучені Штати планують навчити українських інструкторів тому, як використати деякі з нових озброєнь, таких як гаубиці та радари, а потім українські інструктори навчатимуть своїх колег в межах України.

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Раніше США навчали українські сили працювати з безпілотниками Switchblade.