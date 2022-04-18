На Донбасі відбито 7 атак окупантів. Знищено 1 танк, 1 артсистему, 18 одиниць бронетехніки, літак та 4 безпілотники, - штаб ООС
11 04620
На Донецькому та Луганському напрямках захисники України продовжують відбивати атаки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці пресцентру штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 7 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 10 танків, 1 артилерійську систему, 18 одиниць броньованої, 8 одиниць автомобільної техніки та один міномет противника разом з розрахунком.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"