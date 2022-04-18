Наступні санкції будуть націлені на військово-промисловий комплекс РФ, - Мінфін США

США вважають своїм найближчим завданням санкційний тиск на російський ВПК, порушення його ланцюжків поставок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємо.

"Тоді як ми продовжуємо уважний санкційний тиск на РФ, її ключові фінансові структури, наступною фазою нашої роботи буде поступове виведення з ладу російської військової машини. Для цього потрібно створювати перешкоди роботі ВПК РФ, порушувати його ланцюжки поставок", - пояснив він.

Адеємр зазначив, що адміністрація США продовжує "використання санкцій, експортних обмежень, щоб позбавити Росію потрібних їй ресурсів".

"Йдеться про такі сфери, як космос, електроніка та інші сфери, що мають відношення до оборонної промисловості", - уточнив він.

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