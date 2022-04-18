ПЦУ через можливі провокації ворога дозволяє змінювати час богослужінь, - Епіфаній

Православна церква України поінформована про можливі провокації з боку ворога, тож благословляє перенесення великодніх богослужінь.

Про це заявив під час телемарафону предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обов’язок церкви – це захист життя і здоров’я як парафіян, так і духовенства від небезпеки російських обстрілів. Бо ми вже чули про анонсовані ворогом провокації. Тому Церква в цей час благословляє змінювати проведення пасхальних богослужінь. З урахуванням місцевої ситуації та умов комендантської години ці богослужіння можуть переноситись на ранок у неділю, а не служитися, як зазвичай, уночі", - сказав Епіфаній.

Водночас він зазначив, що всі бажаючі також матимуть можливість долучитися до онлайн-трансляцій. Наприклад, молитва з Михайлівського Золотоверхого собору транслюватиметься на телебаченні, а також на інтернет-платформі Православної церкви України, сказав митрополит Київський і всієї України.

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"В час Великодня кожен повинен відчути радість свята, і тому агресор не зможе нас позбавити цієї великої радості, кожен у міру можливості зможе долучитися до святкування", - зауважив глава ПЦУ.

Епіфаній закликав також не накопичувати в своїй душі злобу і ненависть, а навпаки, цю енергію спрямовувати на добро, на нашу спільну перемогу, робити корисні і милосердні справи, допомагати ближнім – "і тоді ми будемо відчувати умиротворення і духовне полегшення".

"А добро, яке перемагає завжди, присіче те зло, яке зараз намагається нас знищити, і всі разом, я переконаний, ми неодмінно досягнемо перемоги", - підкреслив предстоятель ПЦУ.

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