Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників, - ОП
Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив Подоляк в ефірі телемарафону
"Це дійсно єдина пропозиція, яка могла скластися у нього (Медведчука – ред.) в голові і на яку може погодитися Україна. Ми готові, я так вважаю, як держава всіх людей забрати з Маріуполя, щоб вони там не гинули.
Але мені видається, що РФ не піде на це. Тому що для них Маріуполь став символом незламності України. А росіяни сьогодні взагалі психічно повернуті на дивних символах. І для них зруйнувати символ незламності країни – це дуже принциповий момент", - зазначив він.
Водночас Подоляк має надію, "що хтось, може, підкаже політичному керівництву РФ, що це було б непогано з точки зору гуманістичного підходу".
"Але я себе ловлю на думці – який гуманістичний підхід, коли ми говоримо про РФ?", - додав радник голови ОП.