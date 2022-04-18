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Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників, - ОП

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медведчук
Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна готова обміняти Віктора Медведчука на звільнення всіх захисників та мешканців Маріуполя, але сумнівається, що на це піде Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив Подоляк в ефірі телемарафону

"Це дійсно єдина пропозиція, яка могла скластися у нього (Медведчука – ред.) в голові і на яку може погодитися Україна. Ми готові, я так вважаю, як держава всіх людей забрати з Маріуполя, щоб вони там не гинули.

Але мені видається, що РФ не піде на це. Тому що для них Маріуполь став символом незламності України. А росіяни сьогодні взагалі психічно повернуті на дивних символах. І для них зруйнувати символ незламності країни – це дуже принциповий момент", - зазначив він.

Водночас Подоляк має надію, "що хтось, може, підкаже політичному керівництву РФ, що це було б непогано з точки зору гуманістичного підходу".

"Але я себе ловлю на думці – який гуманістичний підхід, коли ми говоримо про РФ?", - додав радник голови ОП.

Дивіться також: Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Andy Fisher 67a9edc7
    А що це Зеля так швидко хоче позбутися медведчука? Боїться при розслідуванні мережі колаборантів вийти на свою ОПу?
  • 5 копійок
    А засудити цього виродка нє? Він залишиться не винуватим ні в чому?
  • irenka ko
    Вбивця Василя Стуса та кум ***** - це ворог. Його треба судити, а не міняти.
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