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Командир "Азову" Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують "Азовсталь", тут сотні цивільних, організуйте "зелений коридор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Командир полку "Азов" Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз на заводі "Азовсталь" знаходяться сотні цивільних громадян. Серед них багато дітей різного віку: жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя, які ховаються від "руського міру" в підвалах та бомбосховищах. Поряд з українськими військовими, які продовжують боронити місто, вони знайшли єдиний можливий прихисток. Російські окупанти на колаборанти з "ЛДНР", свідомо знаючи, що тут цивільні, скидають авіаційні протибункерні бомби. Обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами, в тому числі з кораблів.

Драмтеатр, пологові будинки, школи, лікарні, дитсадки були знищені тими, хто зараз пропонує їм безпеку та можливість евакуації. Ніхто не вірить окупантам.

Тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу - організуйте "зелений коридор", надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуцаію цивільних, поранених та тіл вбитихх воїнів, які мають бути поховані з почестями", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захисники Маріуполя вимушені не тільки битись проти окупантів, але й дбати про цивільних.

18 квітня російські окупанти обстрілювали та бомбардували "Азовсталь".  У підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди.

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Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 01
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 02
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 03
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 04
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 05
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 06
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 07
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 08
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 09

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Андрій Шевченко 5d4180d7
    Світ нікчемний і без'яєчний.
  • Paul Foxen
    єдиний спосіб зробити такий коридор - вгатити по бункеру уйла десятком МБР найновіших...
  • Иллария Соняшникова
    Для України буде краще, якщо на виборах виграє Макрон, ніж брехлива продажна ************* ляпенша.
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