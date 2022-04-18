Звернення Зеленського: Будемо захищатися. Будемо боротися. Нічого українського не віддамо. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Будемо захищатися. Будемо боротися. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба. Я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються. Які захищають долю всієї України, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі-всі, які протягом усіх цих років і назавжди – з Україною", - заявив Зеленський.