Звернення Зеленського: Будемо захищатися. Будемо боротися. Нічого українського не віддамо. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Будемо захищатися. Будемо боротися. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба. Я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються. Які захищають долю всієї України, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі-всі, які протягом усіх цих років і назавжди – з Україною", - заявив Зеленський.

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