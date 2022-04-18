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Звернення Зеленського: Будемо захищатися. Будемо боротися. Нічого українського не віддамо. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Будемо захищатися. Будемо боротися. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба. Я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються. Які захищають долю всієї України, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі-всі, які протягом усіх цих років і назавжди – з Україною", - заявив Зеленський.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Voloshka P.
    Половина звернення про цифровізацію.
    Напишіть маленькому диктатору на ФБ, щоб не позорив Україну цензурою і включив незалежні канали.
  • Павло ШОвте
    «Вашингтон пост»: ракетні програми України останні 2 роки були недофінансовані
  • Павло ШОвте
    Чому люди, які так чудово розбирались в трагедіях в Іловайську та Дебальцево, зараз мовчать про Маріуполь? Де всі ці експерти? Чому вони не коментують слова зеленського, що той запропонував Азову вийти з Маріуполя? Де гарантія, що наступного разу він не запропонує вийти з Києва?
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