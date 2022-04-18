Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались, - Зеленський

Значна частина російських окупантів сконцентрована для наступу на Донбас.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротися Ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно.

Я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються, які захищають долю всієї держави, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Краматорськ та всі інші, які протягом всіх цих років і назавжди з Україною", - наголосив президент.

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