Серед працівників "Укрзалізниці" виявлено чотирьох колаборантів, - Камишін

В Укрзалізниці виявили чотирьох агентів, які співпрацювали із російськими військами та системно передавали їм інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у Телеграмі.

"Залізниця — найбільший роботодавець нашої великої країни. 231 тис чоловік працює в компанії.



Всі вже звикли, що залізничники — це залізні_люди із залізними нервами, які продовжують працювати за графіком навіть під час війни. Тисячі залізничників відзначилися своїми героїчними поступками.



Та знайшлися і такі, за яких мені соромно. Так, іх не багато, але вони є. Мова йде про агентів, що співпрацювали із російськими військами і системно передавали їм інформацію.



Наша внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників і передає інформацію правоохоронним органам. А вони вже в свою чергу роблять свою роботу.



На сьогоднішній день в нас вже є 4 такі підтверджені колаборанти. Ними вже займаються правоохоронні органи", - зазначив Камишін.

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