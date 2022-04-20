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Серед працівників "Укрзалізниці" виявлено чотирьох колаборантів, - Камишін

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В Укрзалізниці виявили чотирьох агентів, які співпрацювали із російськими військами та системно передавали їм інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у Телеграмі.

"Залізниця — найбільший роботодавець нашої великої країни. 231 тис чоловік працює в компанії.

Всі вже звикли, що залізничники — це залізні_люди із залізними нервами, які продовжують працювати за графіком навіть під час війни. Тисячі залізничників відзначилися своїми героїчними поступками.

Та знайшлися і такі, за яких мені соромно. Так, іх не багато, але вони є. Мова йде про агентів, що співпрацювали із російськими військами і системно передавали їм інформацію.

Наша внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників і передає інформацію правоохоронним органам. А вони вже в свою чергу роблять свою роботу.

На сьогоднішній день в нас вже є 4 такі підтверджені колаборанти. Ними вже займаються правоохоронні органи", - зазначив Камишін.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Світлана Житкова
    Чому колаборанти? Колаборанти співпрацюють з окупантами на окупованих територіях. А це просто зрадники батьківщини, шпигуни доморощені.
  • Sergey ba1bcc50
    Боюсь, що там їх більше. І це небезпека поставкам. До цього приводить багаторічна політика влади, це вам і безвіз з мордостаном під час війни - "бо там же наші заробітчани", і тема "какая разніца"...
  • НБ
    Лещенко, Найем. А ще два хто?
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