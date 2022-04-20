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Франція може надати Україні гарантії безпеки після війни

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Франція може стати одним зі світових гарантів безпеки України після припинення війни з Росією

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на слова радника президента Франції пише Reuters.

"Наша держава готова надати Україні гарантії безпеки. Йдеться про військове обладнання, яке допоможе відбити новий напад, або, можливо, гарантії, які передбачатимуть наше залучення у випадку, якщо Україна зазнає нападу таким чином, який дасть нам змогу оцінити, як допомогти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці гарантії будуть більше схожими на оборонні домовленості, які між собою мають члени ЄС, а не механізм автоматичної військової допомоги, передбачений 5-ю статтею НАТО.

Reuters додає, що система майбутніх міжнародних безпекових гарантій України була однією з тем, обговорених під час розмови очільників Канади, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Японії, ЄС та НАТО, яка відбулася у вівторок.

Іншими темами була подальша військова, фінансова та гуманітарна допомога Україні, а також залучення ширшого кола держав до антиросійської коаліції.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Roman I 19915c5b
    Які з них гаранти!? Це сцикуни і політичні шльондри!
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Це країна білих прапорів! Вони гітлєру здалися без бою!
  • Петрович123456
    Только НАТО, других гарантий нет. ***** до усрачки боится НАТО, иначе, ему было бы похер, вступит Украина в НАТО или нет. И вообще, уже переговоры с этими животными сводятся на нет, поэтому тему для них о какой-то альтернотиве гарантий безопасности для нас, только не НАТО можно забыть. ********* их ***** и вступить быстро в НАТО.
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