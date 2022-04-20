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Пентагон: Росія має намір атакувати маршрути, якими перевозять озброєння для ЗСУ

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пентагон
Сполучені Штати вважають, що Росія має намір атакувати маршрути, якими перевозять озброєння для ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив представник Пентагону

За його словами, дотепер росіяни не часто завдавали ударів по таких цілях, як колони чи залізничні перевезення, проте можуть спробувати зруйнувати мости, дороги, рейси, якими в країну доставляють зброю і боєприпаси.

Але, зауважує чиновник, цими атаками росіяни нічого не досягнуть через обсяг допомоги.

США і НАТО оцінили, що українські сили дуже ефективно використали вже надіслане озброєння проти ЗС РФ, наголосили в Пентагоні.

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Частиною цього успіху стала адаптація військ до децентралізованого командування й управління, що дозволило молодшим командирам ухвалювати важливі рішення на полі бою без попереднього дозволу у вищого керівництва.

Також представник Міноборони США звернув увагу, що в України "були роки, щоб підготуватися до наступу Росії" саме на південному сході України, оскільки у тому регіоні відбувалися регулярні бої.

За його словами, Україна підготувала окопи, протитанкові засади й багато іншого напередодні неминучої битви, проте у росіян досі перевага у воєнних технологіях і загальній військовій потужності.

Росія зосередила свій удар по Донбасу, щоб потім перейти до "масового наступу".

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    ...Я не понимаю почему Россия против передачи оружия Украине. Ведь по их логике этим оружием Украина же будет бомбить сама себя.))
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Зато у нас дороги лучше, чем у орков! Люся абдрыстович вчера сказал, что по хорошим дорогам быстрее перевозится военная техника! Гений!
  • Nazariy0909 Minecrafter
    А до 24 лютого не говорили про це? В Верховній Раді, в пресі, в соцмережах кричали про гроші для армії всі 2,5 роки. І що? Ржали і робили своє. Обсирали всіх, хто говорив, що велика війна обов'язково буде. А тепер не на часі? І що саме погано, що висновків не зроблено ніяких. Всі високопоставлені агенти ФСБ на місці при посадах і далі працюють на " благо родіни".
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