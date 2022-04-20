Відновлено зв’язок МАГАТЕ із Чорнобильською АЕС

Прямий зв'язок між Чорнобильською АЕС та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) у вівторок відновлено.

Про це йдеться в заяві для преси генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Була явно нестійка ситуація, і це дуже хороша новина, що регулятор тепер може безпосередньо зв'язатися зі станцією, коли йому необхідно", - зазначив Гроссі.

За його словами, місія експертів МАГАТЕ планує відвідати ЧАЕС наприкінці квітня, щоб "провести оцінку ядерної безпеки, охорони та радіологічного захисту, доставити життєво важливе обладнання та відремонтувати системи дистанційного моніторингу".

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