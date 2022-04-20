На 20 квітня призначено сім евакуаційних рейсів, - "Укрзалізниця"
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"Укрзалізниця" призначила сім рейсів для евакуації населення на 20 квітня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті перевізника.
Графік потягів:
- 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
- 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
- 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
- 04:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пасажирський;
- 11:30 — 229/230 Харків-Пасажирський — Ужгород;
- 22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород.
"Укрзалізниця" попереджає, що точний час відправлення може змінюватися.
Евакуаційні рейси є безоплатними. Пріоритет надається дітям, жінкам, літнім людям. У потяг можна брати тварин, виняток — для великих та агресивних тварин. Громіздкі речі можуть не дозволити взяти через брак місця.