Уночі окупанти обстріляли Новодружеськ, зруйновано будинки, місто без газу, - Гайдай
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Постраждало містечко, розташоване впритул до Лисичанська, – Новодружеськ. Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житлових будинках. Зайнялися два в центральній частині міста, скільки ще пошкоджено уламками та вибуховою хвилею – встановлюємо. У місті перебито газопровід. Зранку аварійна служба перевірятиме, як швидко його можна відремонтувати. Декілька разів за ніч ворог також обстріляв місто Гірське", - йдеться в повідомленні.
Вчора піротехнічними розрахунками ДСНС у Лисичанську перевірено 10 будинків, які раніше опинялися під обстрілами. У семи з них залишків вибухонебезпечних предметів не знайдено. Своєчасно виявили нерозірвані реактивні снаряди в трьох будинках.