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Південна Корея надіслала Україні майже 20 тонн гумдопомоги з медичним обладнанням

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Уряд Південної Кореї надіслав українцям майже 20 тонн гуманітарної допомоги з медичним обладнанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зазначили в МЗС Південної Кореї.

"Корейський уряд, щоб надати допомогу українському народу та біженцям, які переживають серйозну кризу через триваюче вторгнення Росії, 19 квітня направив Україні майже 20 тонн додаткової гуманітарної допомоги", - розповіли в міністерстві.

Це є частиною додаткової гумдопомоги на $30 млн. До неї належать дефібрилятори, апарати ШВЛ загального призначення й аптечки. У березні країна відправила Україні гуманітарну допомогу на $10 млн.

"Уряд Кореї оголосив про надання гуманітарної допомоги українському народу, зокрема біженцям, на суму $40 млн", - додали в МЗС.

Так, 28 лютого держава повідомила про передачі допомоги на $10 млн, а 7 квітня - на суму $30 млн.

"Корейський уряд тісно співпрацює з Посольством України в Кореї над деталями гуманітарної допомоги та визначив пріоритетність запиту України при виборі предметів. Корейський уряд сподівається, що допомога допоможе полегшити страждання українського народу та біженців, і уряд позитивно розгляне подальшу допомогу у разі потреби", - наголосили в міністерстві.

Також читайте: Південна Корея надішле Україні засоби захисту, медичне обладнання та сухпаї

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Південній Кореї-респект...
  • Angry Ronin UA
    - Привіт, мене звуть Александр Грінберг, і я ніколи вам, китайцям, не пробачу нападу на Перл-Харбор.
    - Ну, я взагалі-то кореєць. А напали - японці.
    - Японці, корейці, китайці... яка різниця?
    - В такому разі я вам, євреям, ніколи не пробачу, що ви потопили "Титанік".
    - Але ж там був айсберг!
    - Айсберг, Голдберг, Грінберг... яка різниця?
  • Ksenia VB
    А наші такою хернею страждають.
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